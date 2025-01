News folgen Artikel teilen

Im Donbass erhöht sich der Druck auf die ukrainische Armee. Russland hat einen Verbündeten gegen sich aufgebracht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dutzende Ukrainer desertieren bei Ausbildung in Frankreich

0.50 Uhr: Dutzende ukrainische Soldaten sind nach Angaben aus der französischen Armee während ihrer Ausbildung in Frankreich desertiert. "Es gab eine Reihe von Desertionen, die aber angesichts der Menge an Personen, die ausgebildet wurden, sehr gering sind", sagte ein französischer Armeevertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Er schätze, dass es sich um "einige Dutzend" Desertionen handele.

Desertion stehe in Frankreich nicht unter Strafe. "Wenn jemand desertiert, hat ein französischer Staatsanwalt keine Befugnis, diese Person festzunehmen", sagte der französische Armeevertreter. "Das den ukrainischen Behörden auf französischem Boden gewährte Recht ist lediglich ein Disziplinarrecht."

Die französische Armee hat auf französischem Territorium 2.300 Soldaten einer Brigade mit dem Namen "Anne von Kiew" ausgebildet. Die anderen 2.200 Soldaten der Brigade wurden in der Ukraine ausgebildet. Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Mychailo Drapatyj, sprach am Montag gegenüber mehreren Medien, darunter AFP, von "Problemen" mit der Armeeeinheit.

Ukraine meldet schwere russische Verluste in Kursk

0.01 Uhr: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der russischen Oblast Kursk schwere Verluste erlitten. Er beziffert sie für die vergangenen fünf Monate auf 38.000 Soldaten, darunter fast 15.000 "irreversible Verluste". Der Vorstoß der Ukraine nach Kursk im August habe eine Pufferzone geschaffen und damit verhindert, dass russische Truppen an Schlüsselpositionen an der Ostfront eingesetzt würden. Eine Stellungnahme von Russland liegt zunächst nicht vor.

Montag, 6. Januar

Aserbaidschans Präsident verschärft Vorwürfe gegen Russland

17.08 Uhr: Knapp zwei Wochen nach dem Absturz eines aserbaidschanischen Flugzeugs hat Präsident Ilham Alijew seine Vorwürfe gegen Russland verschärft. "Die Verantwortung für den Tod aserbaidschanischer Bürger liegt bei den Vertretern Russlands", sagte Alijew am Montag bei einem Treffen mit Überlebenden des Absturzes. 38 Menschen waren bei dem Vorfall am 25. Dezember gestorben, 29 überlebten.

Die Maschine des brasilianischen Herstellers Embraer sei "vom Boden aus abgeschossen" worden, sagte Alijew. Die "Verschleierung" der Ursachen und die "vorgeschobenen Behauptungen", die von russischer Seite vorgebracht würden, lösten in Aserbaidschan "berechtigten Zorn" aus. Zuvor hatte der Präsident des Russland eigentlich nahestehenden Landes bereits gesagt, das Flugzeug sei im russischen Luftraum "beschossen" worden.

Die Maschine vom Typ Embraer 190 der Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines war am 25. Dezember nahe der Stadt Aktau im Westen Kasachstans abgestürzt. Eigentlich hatte das Flugzeug von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien fliegen sollen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich für den Vorfall entschuldigt und eingeräumt, die russische Luftabwehr sei beim Landeversuch der Maschine in Grosny aktiv gewesen. Der Kreml-Chef übernahm jedoch keine direkte Verantwortung. Alijew verlangt, dass Russland offen zugibt, dass es das Flugzeug versehentlich abgeschossen habe.

Macron: Kiew soll realistisch über Gebietsfragen sprechen

16.02 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnt an, Kiew solle mit Blick auf die erwarteten Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges erneut über territoriale Fragen nachdenken. "Die Ukrainer müssen realistische Gespräche über die Gebietsfragen führen", sagte Macron in einer Ansprache an die französischen Botschafterinnen und Botschafter. Die USA sollten ihrerseits den Europäern helfen, Russland zu überzeugen, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Macron betonte: "Es wird keine schnelle und einfache Lösung in der Ukraine geben." Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, den Krieg Russlands gegen die Ukraine möglichst schnell beenden zu wollen. "Der neue amerikanische Präsident weiß selbst, dass die USA keine Chance haben, irgendetwas zu gewinnen, wenn die Ukraine verliert", betonte Macron.

