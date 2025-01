Kreml und Iran wollen Abkommen unterzeichnen

16.42 Uhr: Der russische Präsident, Wladimir Putin , und sein iranischer Amtskollege, Masoud Peseschkian, planen für den 17. Januar die Unterzeichnung eines strategischen Partnerschaftsabkommens während eines Treffens in Russland . Das teilt die Pressestelle des Kremls mit. Die Vereinbarung soll die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Transport, Logistik sowie humanitäre Angelegenheiten stärken und aktuelle regionale und internationale Themen adressieren. Bereits im Dezember 2024 hatte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums angekündigt, das Abkommen bis Ende Januar abzuschließen.

Wohl 1.700 ukrainische Elitesoldaten geflohen

11.31 Uhr: Nach zahlreichen Desertationen in einer Eliteeinheit wird die Kritik am ukrainischen Militär immer lauter. Die Verantwortlichen reagieren mit Ausflüchten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kreml: Noch keine konkreten Vorbereitungen für Treffen zwischen Putin und Trump

Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Turkstream-Pipeline abgewehrt

11.07 Uhr: Moskau hat der Ukraine einen Drohnenangriff auf die Turkstream-Pipeline vorgeworfen, mittels derer russisches Erdgas über die Türkei nach Europa gelangt. Die ukrainische Armee habe am Samstag versucht, eine Verdichterstation der Gaspipeline in der Region Krasnodar im Süden Russlands mit neun Drohnen zu attackieren, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Alle Drohnen seien abgeschossen worden, herabfallende Trümmer einer Drohne hätten kleinere Schäden verursacht. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben jedoch nicht.

Die 2020 eingeweihte Turkstream-Pipeline verläuft 930 Kilometer unter dem Schwarzen Meer und verbindet die russischen Küstenstadt Anapa mit dem türkischen Ort Kiyiköy an der Schwarzmeerküste. Von dort aus wird das Gas dann in die Balkanländer transportiert. Es ist die letzte aktive Pipeline, durch die russisches Gas nach Europa gelangt. Sie hat eine Kapazität von jährlich 31,5 Milliarden Kubikmetern.

Offenbar bereits 300 nordkoreanische Soldaten in der Ukraine gefallen

Kiew: Luftangriff trifft russisches Hauptquartier

5.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigener Darstellung eine russische Befehlsstelle in den besetzten Gebieten im Osten des Landes zerstört. Wie der Generalstab in Kiew auf Facebook mitteilte, wurde nach entsprechender Aufklärung ein Luftangriff gegen den Stab der russischen Gardeeinheit südöstlich von Pokrowsk am Rande des Donbass durchgeführt. "Treffer", schrieb die Generalität in Kiew zum Ergebnis des Angriffs. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.