Russland setzt im Schwarzen Meer wohl auf neue Taktik

9.34 Uhr: Die russische Marine setzt offenbar auf eine neue Taktik zur Bekämpfung ukrainischer Seedrohnen auf dem Schwarzen Meer. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau hat eine russische Flugdrohne am Samstag eine ukrainische Seedrohne zerstört. Laut russischen Militärbloggern soll es sich um eine russische Kronshtadt-Orion-Drohne gehandelt haben. Diese kann je nach Ausführung Bomben oder Raketen tragen. Die Drohne sei von einem Schiff aus gestartet worden.