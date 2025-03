Wollen die Unternehmen überhaupt zurückkommen?

Das exilrussische Portal "The Bell" hat dazu Anfragen an 60 Unternehmen geschickt, ob sie planen, nach Russland zurückzukehren. 16 antworteten und lehnten eine Rückkehr allesamt ab – darunter das deutsche Unternehmen Henkel, des Weiteren Nissan (Japan), Nokian Tyres (Finnland), Elko Group (Lettland), die Telekommunikationsholding VEON (VAE), Ingka, eine zu Ikea gehörende niederländische Holding, und der US-amerikanische Aufzughersteller Otis.

Russland will Sanktionen aufheben lassen - Ukraine nicht abgeneigt

Russland hatte zuletzt die Aufhebung von EU-Sanktionen angestrebt, berichtet der "Kyiv Independent". Im Gegenzug sollen die Euopäer an der Friedenlösung in der Ukraine beteiligt werden. Die USA unterstützen dieses Anliegen offenbar. US-Außenminister Marco Rubio erklärte in der vergangenen Woche, die USA hätten mit der EU über eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland gesprochen. Noch wenige Tage zuvor hatte Trump mit weiteren Sanktionen gegen Russland gedroht, wenn es keine fortschritte in den Verhandlungen gebe. US-Senator Lindsey Graham forderte gar: "Wenn Russland sich weigert, sollten wir mit Sanktionen die Hölle über sie hereinbrechen lassen."