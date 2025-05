Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj bittet Trump zu Istanbul-Treffen

Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Er dringt auf direkte Verhandlungen mit Wladimir Putin. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Der Kreml lässt direkte Verhandlungen mit der Ukraine offen. Selenskyj lädt auch Trump zu dem Treffen ein. Merz prüft neue Sanktionen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj setzt auf Dreier-Treffen mit Trump und Putin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf eine Teilnahme von US-Präsident Donald Trump an möglichen Waffenruhe-Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine am Donnerstag in der Türkei gedrängt. "Ich denke, es wäre ein weiterer Anstoß für Russlands Präsident Wladimir Putin zu kommen", sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew.

Selenskyj will am Donnerstag nach Istanbul reisen, um direkt mit der russischen Seite über eine Waffenruhe zu verhandeln. Putin ließ ein Erscheinen aber bislang offen.

Selenskyj appellierte an den russischen Staatschef, ein persönliches Treffen zu ermöglichen. Nur direkte Verhandlungen könnten eine Waffenruhe und Frieden bringen. Denn nur Putin könne eine solche Entscheidung durchsetzen, "absolut alles in Russland" hänge von ihm ab, sagte Selenskyj.

Er erwarte "harte Sanktionen" der USA und der Europäischen Union gegen Russland, sollten die Gespräche nicht zustande kommen, erklärte Selenskyj. Ein Scheitern würde zeigen, dass Russland nicht zur Diplomatie bereit sei. "Wenn er den Schritt unternimmt und erklärt, dass er zu einer Waffenruhe bereit ist, dann öffnet das den Weg für die Diskussion aller Elemente zur Beendigung des Krieges", fügte Selenskyj mit Blick auf Putin hinzu. "Ich erwähne nicht einmal, dass er Angst vor direkten Gesprächen mit mir hat."

Merz drängt Putin zu Verhandlungen und droht der Schattenflotte

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Russland EU-Sanktionen angedroht, wenn es bis Ende der Woche keine Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Ukraine gibt. "Wir sind uns einig, dass für den Fall, dass es in dieser Woche nicht zu einem wirklichen Fortschritt kommt, wir dann gemeinsam auch auf europäischer Ebene für eine deutliche Verschärfung der Sanktionen eintreten wollen", sagte Merz am Dienstag in Berlin. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse den Vorschlägen, die die Europäer vergangenen Samstag in Kiew gemacht hätten, zustimmen. "Wir werden weitere Bereiche in den Blick nehmen, wie etwa den Energiesektor und auch den Finanzmarkt."

Merz nannte als Beispiel auch Sanktionen gegen die sogenannte russische Schattenflotte, die mit bis zu 300 Tankschiffen versucht, das Ölembargo gegen Russland zu unterlaufen.

Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj will am Donnerstag in Istanbul mit der russischen Seite verhandeln. Russlands Staatschef Wladimir Putin ließ sein Erscheinen bislang offen. Die EU erwägt eine neue Sanktionsrunde, sollte Russland den Gespräche fernbleiben.

Ukraine hofft auf Unterstützung Brasiliens

Die Ukraine appelliert an Brasilien, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Teilnahme am Treffen in Istanbul zu bewegen. Er selbst habe mit seinem brasilianischen Kollegen Mauro Vieira am Telefon gesprochen, teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X mit. "Ich habe die Bereitschaft von Präsident Selenskyj bekräftigt, sich mit Putin in der Türkei zu treffen", erklärte Sybiha. "Und ich habe Brasilien aufgerufen, im Dialog mit Russland seine maßgebliche Stimme zu nutzen, um dieses direkte Treffen auf höchster Ebene zu ermöglichen." Zudem habe er die brasilianische Regierung aufgefordert, eine 30-tägige Waffenruhe zu unterstützen.

Wadephul: Russland soll an den Verhandlungstisch mit der Ukraine kommen