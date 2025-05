Newsblog zum Ukraine-Krieg Armeechef: Neue Zahlen zu russischen Soldaten in der Ukraine

Von t-online Aktualisiert am 16.05.2025 - 08:49 Uhr

Russische Soldaten nehmen an der Militärparade zum "Tag des Sieges" in Moskau teil (Archivbild): Der ukrainische Armeechef hat neue Zahlen zur Mannstärke der russischen Streitkräfte in der Ukraine genannt.

Der ukrainische Armeechef spricht über die Mannstärke der Russen in der Ukraine. Die Verhandlungen sollen an diesem Freitag in Istanbul beginnen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Außenamtsdirektor Anton bei Gesprächen in Istanbul

Für die USA wird der Direktor für Politikplanung im Außenministerium, Michael Anton, am Freitag an den Ukraine-Gesprächen mit der russischen Delegation in Istanbul teilnehmen. Dies teilt die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, mit.

Türkei: Gespräche von Ukraine und Russland am Mittag geplant

Die geplanten Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Gesandten über ein Ende des Ukraine-Krieges sollen nach türkischen Angaben gegen Mittag beginnen. Delegationen der Kriegsparteien und Vertreter der Türkei sollen sich um 11.30 Uhr MESZ im Istanbuler Dolmabahce-Palast treffen, wie es aus Quellen im türkischen Außenministerium hieß. Um 9.45 Uhr ist demnach noch ein Treffen von Vertretern der USA, der Türkei und der Ukraine geplant.

Laut Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Oleksandr Syrskyj kämpfen aktuell mehr als 640.000 russische Soldaten in der Ukraine. "Moskau hat seine Aggression gegen die Ukraine in einen Abnutzungskrieg verwandelt und setzt eine kombinierte Streitmacht von bis zu 640.000 Mann ein", sagte Syrskyi am Donnerstag vor den Mitgliedern des NATO-Ukraine-Rates. "Unsere Soldaten führen weiterhin eine effektive Verteidigungsoperation durch und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu."

Noch im vergangenen November soll die Zahl russischer Soldaten in der Ukraine bei rund 580.000 Mann gelegen haben. Aus dem ukrainischen Geheimdienst hieß es kürzlich, dass Russland während der aktuell laufenden Gespräche in Istanbul eine neue Offensive in der Ukraine vorbereite.

"Ungewöhnliche Situation": Ukraine verliert weiteren F-16-Kampfjet

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge einen F-16 Kampfjet verloren. Es habe eine ungewöhnliche Situation an Bord gegeben, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen sei der Kontakt verloren gegangen. Der Pilot sei auf einer Mission zur Abwehr eines Luftangriffs unterwegs gewesen. Mehr dazu lesen Sie hier.

EU-Verteidigungsminister beraten über Ukraine-Unterstützung

Die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen treffen sich am Freitag in Rom, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Neben der Ukraine soll es auch um Möglichkeiten zur Stärkung der europäischen Verteidigung gehen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der geplanten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe statt.

Im Anschluss an das Treffen wollen die fünf Verteidigungsminister um 14.45 Uhr (MESZ) eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Es handelt sich um das vierte Treffen dieser Art. Vorherige Treffen hatten in den vergangenen Monaten in Berlin, Warschau und Paris stattgefunden. Der britische Verteidigungsminister John Healey betonte am Donnerstag bei einem Besuch in Berlin die Bedeutung von Verbündeten: "Besonders in diesen Zeiten brauchen wir unsere Freunde mehr denn je", sagte er.

Rubio: Nur Treffen zwischen Trump und Putin bringt Ergebnis

US-Außenminister Marco Rubio hat unmittelbar vor geplanten Gesprächen ukrainischer und russischer Delegationen in der Türkei über eine Waffenruhe klargemacht, dass nur ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ein Ergebnis bringen kann. Er wisse nicht, wann und wo das sein werde, "aber das ist im Moment die einzige Chance", sagte Rubio im Sender Fox News. "Nach allem, was wir nach monatelanger Arbeit wissen, wird nichts passieren, bis Präsident Trump sich mit Wladimir Putin an einen Tisch setzt und die Dinge auf den Tisch legt."