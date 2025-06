Newsblog zum Ukraine-Krieg "Mindestens 40 Explosionen in der Stadt zu hören"

Von t-online Aktualisiert am 07.06.2025 - 08:03 Uhr Lesedauer: 22 Min.

Player wird geladen Im Video: Ukraine trifft russisches Öldepot. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Die ostukrainische Stadt wird von Russland hart attackiert. Die russische Zentralbank gerät offenbar unter Druck. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Charkiw meldet schwersten Angriff seit Kriegsbeginn

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw hat es in der Nacht und am Morgen Behörden zufolge mehrere Opfer gegeben. Bürgermeister Ihor Terechow schrieb bei Telegram von drei Toten bei den Schlägen auch gegen Wohnhäuser. 21 Menschen seien verletzt worden, darunter ein Säugling und ein 14-jähriges Mädchen.

An verschiedenen Orten in der zweitgrößten Stadt des Landes schlugen nach Darstellung des Bürgermeisters 48 Drohnen, 2 Raketen und 4 Gleitbomben ein. Infolge der Angriffe, die am frühen Morgen andauerten, seien mehrere Brände ausgebrochen. "Charkiw erlebt derzeit den stärksten Angriff seit Beginn des Krieges. In den letzten anderthalb Stunden waren mindestens 40 Explosionen in der Stadt zu hören", sagte Terechow. Es seien 18 Wohnblöcke und 13 Privathäuser beschädigt worden. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an den Gebäuden zu sehen – mit vielen unbewohnbaren Wohnungen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zuvor davon, dass durch russische Angriffe in der Nacht mindestens sechs Menschen getötet wurden. Drei davon seien bei Rettungseinsätzen angegriffen worden, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. 80 Menschen seien in der Hauptstadt Kiew und an anderen Orten verletzt worden. Einige Einwohner seien immer noch unter Trümmern verschüttet.

Freitag, 6. Juni

"Operation Spinnennetz" zeigt offenbar Wirkung

Russland hat am Freitag einen groß angelegten Raketenangriff auf die Ukraine gestartet, bei dem auch der strategische Bomber vom Typ Tu-160 und 36 Marschflugkörper vom Typ Kh-101 abfeuert wurden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte bestätigten diesen Bericht.

Der Einsatz dieses Bombers könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die ukrainische "Operation Spinnennetz", bei der mehrere russische Flugplätze angegriffen wurden, Wirkung zeigt. Denn bisher hatte Russland Angriffe wie den aktuellen mit älteren Bombern des Typs Tu-95 durchgeführt. Bei den Angriffen wurden 41 russische Militärflugzeuge, darunter ein Drittel der strategischen Bomber, beschädigt.

Die Bomber vom Typ Tu-160 gehören zu Russlands strategischen Atomstreitkräften. Sie sind technisch komplexer und daher auch störanfälliger, jeder Einsatz der Flugzeuge verkürzt ihre Lebenszeit. Daher hat Russland bislang versucht, diese Maschinen zu schonen. Nach dem jüngsten Verlust mehrerer Tu-95-Bomber muss Russland nun offenbar auf die wertvolleren Tu-160 zurückgreifen. Zudem hat Russland offenbar eine Tu-160 an einen besonders entlegenen Flugplatz im fernen Osten des Landes verlegt – nur 500 Kilometer entfernt vom US-Bundesstaat Alaska. Das berichtet das Portal "United24".

Russische Zentralbank knickt vor Kreml ein

Der Krieg gegen die Ukraine treibt Russland immer tiefer in die wirtschaftliche Krise. Die Zentralbank sucht einen Ausweg. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Russland greift Ukraine mit mehr als 400 Drohnen an

Russland hat die Ukraine in der Nacht mit einer ungewöhnlich heftigen Welle von Drohnenangriffen und Marschflugkörpern attackiert. Mehrere Nachrichtenportale berichteten von massiven Angriffen auf die Hauptstadt Kiew sowie auf andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes. In Kiew seien mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden, meldete das Portal "The Kyiv Independent" unter Berufung auf Bürgermeister Vitali Klitschko. In allen Regionen der Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden.

Nach dem Angriff hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verstärkten internationalen Druck auf Moskau gefordert. "Russland muss zur Rechenschaft gezogen werden", schrieb er auf der Plattform X. Dies sei der Moment für Europa, die USA und andere Teile der Welt, den Krieg zu stoppen. Wer nicht genügend Druck ausübe, mache sich mitschuldig.