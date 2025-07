Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Deutschland finanziert Ukraine zwei US-Patriotsysteme

Von t-online Aktualisiert am 10.07.2025 - 20:51 Uhr Lesedauer: 17 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Kiew meldet die schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Deutschland finanziert dem Land zwei US-Raketenabwehrsysteme. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 10. Juni

Loading...

Selenskyj: Deutschland finanziert zwei US-Raketenabwehrsysteme

Deutschland hat nach Angaben des ukrainischen Wolodymyr Selenskyj zugesagt, Kiew den Kauf von zwei Flugabwehrkomplexen vom Typ Patriot zu finanzieren. "Deutschland ist bereit – wir haben eine Vereinbarung – zwei Systeme zu bezahlen", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Rom. Dort findet eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Laut Selenskyj gibt es darüber hinaus auch eine Zusage aus Norwegen für den Ankauf eines weiteren Patriot-Systems.

Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt, Patriotsysteme für die Ukraine kaufen zu wollen. Er nannte aber keine konkreten Zahlen. Selenskyj selbst bezifferte den Bedarf auf insgesamt zehn Patriot-Komplexe. Er habe darüber auch mit US-Präsident Donald Trump gesprochen, sagte er.

Die Ukraine bittet seit langem um mehr Hilfe bei der Flugabwehr. Das Land ist zuletzt immer stärker unter den Beschuss von russischen Drohnen und Raketen geraten. Vor einigen Tagen beschoss Russland so das Nachbarland mit einer Rekordzahl an Drohnen – mehr als 700 Stück in einer Nacht.

Masala sieht keinen entscheidenden Vorteil der russischen Armee

Zuvor hatten Medien über ein Zusammenbrechen der ukrainischen Verteidigungslinien spekuliert. Doch hält die Ukraine dagegen. Der österreichische Militärhistoriker Oberst Markus Reisner sagte t-online: "Um den Druck auf ihre Stellungen zu verringern, versuchen die ukrainischen Verteidiger die russischen Angriffsanstrengungen umzuleiten. Das machen sie einerseits durch Gegenangriffe und Übertritte auf das russische Territorium. Andererseits versuchen sie den Gegner auf eigenem Boden abzunutzen, indem sie zurückweichen und diesen immer wieder in neue Stellungen laufen lassen."

Bund will US-Patriotsysteme für die Ukraine kaufen

Deutschland will von den USA Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot kaufen, um sie der Ukraine im Krieg gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Dies kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz in Rom an. Dem Vernehmen nach geht es um zwei Systeme. Die Ukraine fordert vom Westen mehr Hilfe für die Luftabwehr, um dem massiven russischen Beschuss mit Drohnen und Raketen etwas entgegenhalten zu können. Allein in der Nacht zum Donnerstag waren Kiew und Umgebung wieder Ziel von mehr als 400 Angriffen.

Merz verwies auf ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Darin habe er "ihn auch gebeten, diese Systeme zu liefern". Jetzt wird zwischen Berlin und Washington verhandelt. Wie viele Systeme Berlin kaufen will, sagte er bei einem Pressetermin nicht. Deutschland hat die Ukraine bereits massiv mit Luftverteidigungssystemen unterschiedlicher Bauart unterstützt.

Die Patriots («Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target») zählen zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Doch hatten die USA zuletzt einen Mangel an Patriot-Raketen signalisiert und kurzzeitig Zweifel an weiteren Lieferungen für die Ukraine angedeutet. Trump hatte schon angedeutet, zu einer Lieferung bereit zu sein.

Merz sichert Ukraine weitere Hilfe zu