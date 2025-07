Aktualisiert am 11.07.2025 - 04:27 Uhr

Aktualisiert am 11.07.2025 - 04:27 Uhr Lesedauer: 18 Min.

Donald Trump will nun doch wieder Waffen an die Ukraine liefern. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Trump kündigt Waffenlieferungen an Ukraine über die Nato an. Masala sieht keinen entscheidenden Vorteil der russischen Armee. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj berät mit US-Senatoren über Luftverteidigung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berät mit zwei US-Senatoren über eine verbesserte Luftverteidigung und schärfere Sanktionen gegen Russland . Bei dem Treffen in Rom mit dem Republikaner Lindsey Graham und dem Demokraten Richard Blumenthal gehe es vor allem um die Abwehr eines befürchteten russischen Angriffs mit 1000 Drohnen, teilt Selenskyj auf Telegram mit. Die Stärkung der Luftverteidigung habe Priorität. Besonders wichtig seien Investitionen in Abfangdrohnen. Zudem sei über fortgesetzte Lieferungen aus den USA und eine gemeinsame Waffenproduktion gesprochen worden.

Trump kündigt Waffenlieferungen an Ukraine über die Nato an

Die USA werden der Ukraine künftig Waffen über die Nato liefern. Das Bündnis bezahle die Waffen vollständig, sagt US-Präsident Donald Trump dem Sender NBC News. "Wir schicken Waffen an die Nato, und die Nato wird die vollen Kosten für diese Waffen erstatten."

Erstmals seit seiner Rückkehr ins Amt will Trump Waffen in die Ukraine schicken. Dafür soll eine besondere präsidentielle Vollmacht genutzt werden, wie zwei mit der Entscheidung vertraute Personen erklären. Diese erlaubt es dem Präsidenten, auf Bestände des US-Militärs zurückzugreifen. Das Paket könnte einen Wert von rund 300 Millionen Dollar haben und Patriot-Abwehrraketen sowie Mittelstreckenraketen umfassen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj: Deutschland finanziert zwei US-Raketenabwehrsysteme

Deutschland hat nach Angaben des ukrainischen Wolodymyr Selenskyj zugesagt, Kiew den Kauf von zwei Flugabwehrkomplexen vom Typ Patriot zu finanzieren. "Deutschland ist bereit – wir haben eine Vereinbarung – zwei Systeme zu bezahlen", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Rom. Dort findet eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Laut Selenskyj gibt es darüber hinaus auch eine Zusage aus Norwegen für den Ankauf eines weiteren Patriot-Systems.

Die Ukraine bittet seit langem um mehr Hilfe bei der Flugabwehr. Das Land ist zuletzt immer stärker unter den Beschuss von russischen Drohnen und Raketen geraten. Vor einigen Tagen beschoss Russland so das Nachbarland mit einer Rekordzahl an Drohnen – mehr als 700 Stück in einer Nacht.