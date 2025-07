US-Senator Lindsey Graham deutet einen "Wendepunkt" in der amerikanischen Russland-Politik an. Nach dem Mord an einem Geheimdienstoffizier wurden nun zwei mutmaßliche russische Spione getötet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Senator deutet möglichen Wechsel im Russland-Kurs an

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham hat einen möglichen Kurswechsel der USA in der Russland-Politik angedeutet. "Ein Wendepunkt in Bezug auf Russlands Invasion in der Ukraine steht bevor", sagte er dem US-Fernsehsender CBS. Seit Monaten habe US-Präsident Donald Trump versucht, Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. "Er hat die Tür in Bezug auf Russland offen gehalten – diese Tür ist dabei, sich zu schließen", sagte Graham weiter.