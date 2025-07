Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump zu Selenskyj: "Wolodymyr, kannst du Moskau angreifen?"

15.07.2025

Selenskyj und Trump (Archivbild): Ihr Verhältnis hat sich gebessert. (Quelle: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Trump soll Selenskyj nach einem Angriff auf Moskau gefragt haben. Immer mehr Staaten wollen sich an der Beschaffung von Patriot-Systemen für die Ukraine beteiligen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 15. Juli

Trump: "Wolodymyr, kannst du Moskau angreifen?"

Laut einem Medienbericht hat US-Präsident Donald Trump während eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Anfang Juli dazu ermutigt, Angriffe auf russisches Territorium zu intensivieren. Trump soll Selenskyj gefragt haben: "Wolodymyr, kannst du Moskau angreifen? ... Kannst du auch St. Petersburg angreifen?" Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf eigene Informationen. Laut dem Bericht habe Selenskyj geantwortet: "Auf jeden Fall. Wir können, wenn Du uns die Waffen gibst."

Das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj soll nach einem Telefonat Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattgefunden haben, das Trump als "schlecht" beschrieb. Zwei mit dem Gespräch vertraute Personen berichteten der "Financial Times", dass Trump seine Unterstützung für eine Strategie signalisiert habe, die darauf abzielt, "den Russen Schmerz zuzufügen". So sollte Russland an den Verhandlungstisch gezwungen werden.

Kreml: Trump-Erklärung Signal für Fortsetzung des Kriegs

Russland sieht den von US-Präsident Donald Trump anvisierten Ankauf von amerikanischen Waffen durch Nato-Staaten für die Ukraine nicht als Signal für Friedensbemühungen. Solche Entscheidungen nehme die ukrainische Seite als Zeichen für eine Fortsetzung des Krieges wahr, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland werde sich auch noch Zeit nehmen, die Erklärungen Trumps zu analysieren.

Es handele sich um ernstzunehmende Äußerungen des US-Präsidenten, von denen einige direkt an Kremlchef Wladimir Putin gerichtet seien. Peskow sagte, dass er da nicht vorpreschen und Putins mögliche Bewertungen abwarten wolle.

Vizeaußenminister Alexander Gruschko sagte, die Waffenlieferungen der Nato-Staaten an die Ukraine zeugten davon, dass die Allianz an einer Fortsetzung der Kampfhandlungen interessiert sei. Moskau hatte immer wieder ein Ende der Waffenlieferungen als Voraussetzung für eine Waffenruhe genannt. Gruschko beklagte auch, dass die Ukraine eine Fortsetzung der in Istanbul begonnenen Verhandlungen ablehne.

Dänemark will sich an Patriot-Initiative beteiligen

Dänemark beabsichtigt, sich an der Finanzierung von Patriot-Flugabwehrsystemen für die Ukraine zu beteiligen. Man werde "seinen Teil beitragen", sagte Außenminister Lars Løkke Rasmussen in Brüssel. Die USA seien bereit, die Systeme zu liefern, wenn die Finanzierung gesichert sei. Auch die Niederlande äußerten sich positiv. Er hoffe, dass andere Länder dies auch so sähen, sagt Außenminister Caspar Veldkamp beim Treffen der EU-Ressortchefs.

Die Bundeswehr hat der Ukraine bisher drei Patriot-Systeme abgetreten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits am Donnerstag bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom erstmals öffentlich die Bereitschaft Deutschlands erklärt, den USA Patriot-Flugabwehrsysteme abzukaufen, um sie dann in die Ukraine zu schicken. Dem Vernehmen nach geht es um zwei Systeme, ein weiteres soll von Norwegen finanziert werden. Die Ukraine hat den Bedarf auf insgesamt zehn Systeme beziffert.

