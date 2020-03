LIVEHauptstadt-Ticker

Berlin hat bundesweit staureichste Straßen

Stau auf der Stadtautobahn A100: Eine Studie hat ergeben, dass die staureichsten Straßenabschnitte Deutschlands in der Hauptstadt liegen. (Quelle: Joko/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Die am dichtesten befahrenen Straßenabschnitte Deutschlands liegen in Berlin. Das hat eine Studie des Verkehrsdatenabieters Inrix ergeben.



Besonders viel Zeit verlieren Autofahrer demnach auf der B96 zwischen Lichtenrade und Kreuzberg, auf der B2 zwischen Spandau und Tiergarten sowie auf der gesamten Stadtautobahn A100. Der Untersuchung zufolge müssen hier im täglichen Durchschnitt sieben bis neun Minuten mehr eingeplant werden.

In Berlin lohne es sich deshalb am ehesten vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen, hieß es. Insgesamt hat sich die Verkehrssituation in deutschen Städten im letzten Jahr etwas verbessert, wie die Studie zeigt.

Das Rathaus Treptow: Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgte hier am Samstag für Aufsehen. (Quelle: Schöning/imago images)



Acht Stunden lang wurden Anwohner rund um das Rathaus Treptow am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag mit Glockengeläut beschallt. Von 17 bis etwa 1.15 Uhr läutete die Rathaus-Glocke aus bisher ungeklärten Gründen durchgehend. Das berichtet die "Berliner Morgenpost".

Demnach konnten die ratlose Polizei und Feuerwehr schließlich einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma kontaktieren, der Zugang zum Glockenturm hatte. Dieser habe im Rathaus nach einem Sicherungskasten gesucht, um die Glocke so abzustellen, blieb aber erst ohne Erfolg. Gemeinsam mit Polizisten und einem Feuerwehrmann stieg er dann jedoch auf den Turm und konnte die Glocke endlich abstellen.

Polizisten führen eine Verkehrskontrolle durch (Symbolbild): In Kreuzberg haben Beamte bei einer Kontrolle offenbar ein Kokstaxi entdeckt. (Quelle: Blaulicht News/imago images)



Eigentlich wollten Beamte der Polizei Berlin am Sonntagmorgen nur einen Gurtverstoß ahnden. Offenbar stießen sie dabei aber auf ein mutmaßliches Kokstaxi.

Wie die Polizei mitteilt, führten Einsatzkräfte gegen 7.40 Uhr eine Kontrolle in der Kottbusser Straße durch. Demnach fiel ihnen dabei auf, dass ein Mann in einem VW nicht angeschnallt war. Als der 40-jährige Fahrer des Wagens seine Personalpapiere aus dem Portemonaie nehmen wollte, um sich für die Kontrolle auszuweisen, entdeckten die Beamten eine hohe Geldsumme darin.

Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten dann mehr als 20 offenbar mit Kokain gefüllte Gefäße und weiteres Bargeld sicher. Das Geld, die Gefäße sowie der VW wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde einem Fachkommissariat übergeben.

