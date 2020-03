LIVEHauptstadt-Ticker

Verfolgungsjagd durch Berlin-Neukölln

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Dirk Zingler, der Präsident des 1. FC Union Berlin, rechnet trotz der Gefahren durch das Coronavirus für die Partie in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstag mit einem ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. "Am Ende entscheidet nicht der Bund, sondern das Gesundheitsamt in den Landkreisen und Bezirken. Wenn wir alle sachlichen Gründe untersuchen, und das haben wir gemacht nach Checkliste des Robert-Koch-Institut, gehe ich davon aus, dass kein Grund dafür besteht, das Spiel ohne Zuschauer stattfinden zu lassen", sagte Zingler der "Berliner Morgenpost" am Dienstagvormittag.

Die Vorbereitungen auf das Heimspiel gegen den ⁦@FCBayern⁩ laufen 🔴⚪️ Morgen Vormittag trainieren wir nochmal öffentlich, danach bleiben die Tore zu 🔒#fcunion #eisern #fcufcb pic.twitter.com/S9JwajukA4 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 10, 2020

Der Berliner Senat hat sich am Dienstag mit der Frage beschäftigt, ob Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden sollten. Nach der Sitzung sagte SPD-Bürgermeister Michael Müller, dass es vorerst kein zentrales Verbot geben wird. Der "Tagesspiegel" berichtete. Stattdessen solle es eine bundesweit einheitliche Lösung geben. Müller begründete die Entscheidung: "Es kann nicht sein, dass eine Veranstaltung beispielsweise in Berlin-Zehlendorf verboten wird, aber 100 Meter weiter in Brandenburg könnte sie stattfinden."

Am Montagabend hat eine Polizeistrafe einen BMW-Fahrer aufgrund seines Fahrverhaltens in Berlin-Neukölln an der Kreuzung Kottbusser Damm/Hermannstraße/Urbanstraße/Sonnenallee kontrollieren wollen. Ungeachtet der Aufforderung sei der Autofahrer mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit über die Sonnenallee geflüchtet.

Von dort bog er in die Reuterstraße ab. Dem Auffassungsvermögen der Fußgänger sei es zu verdanken, dass ihnen nichts passiert ist, teilte die Polizei mit. Wenig später verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und riss an der Kreuzung Donaustraße/Schönstedtstraße zwei Poller aus dem Boden. Die Insassen flohen. Die Polizei fand in dem zurückgelassenen Wagen teure Kleidung, es besteht der Verdacht des Warenkreditbetrugs. Die Nummernschilder des nicht zugelassenen Auto waren gestohlen.

Tesla-Chef Elon Musk fragt auf Twitter, ob die geplante "Gigafactory" in Grünheide (Mark) einen unterirdischen Rave-Club bekommen soll. Dazu hat er eine Umfrage auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlicht.

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Weiter schreibt er, der "Mega Rave Cave" (Mega-Rave-Höhle) solle ein gewaltiges Soundsystem sowie Basslautsprecher in der Größe eines Autos bekommen. Gegen Mittag sprachen sich bereits 90 Prozent der Abstimmenden für einen solchen Club aus.

In der Nacht zu Dienstag ist das Auto des kommissarischen Berliner AfD-Landesvorsitzenden Nicolaus Fest angezündet worden. Die Polizei geht von einer politischen Tat aus. Der Vorfall ereignete sich in Berlin-Charlottenburg.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen gegen zehn Uhr den Rapper Fler im Berliner Stadtteil Zehlendorf festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung vor, twitterte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft.



Die begleitenden Durchsuchungsmaßnahmen dauern an. https://t.co/HUX8KdNNh8 — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 10, 2020

Der 37-jährige Rapper soll am 2. März ein Kamerateam des Fernsehsenders "RTL" auf dem Ku'damm angegriffen haben. Zuvor berichtete der RBB.

Produzent und Sänger Fritz Kalkbrenner macht sich trotz Diskussionen über ein Clubsterben keine Sorgen um die Szene in Berlin. "Ich glaube nicht, dass man sich da sorgen muss", sagte der gebürtige Ostberliner der Deutschen Presse-Agentur.

Fritz Kalkbrenner: Der Musiker macht sich keine Sorgen um das Clubsterben in Berlin. (Quelle: POP-EYE/Archivbild/imago images)



"Natürlich ist nicht mehr alles so Butter wie früher, dass man jetzt einfach in irgendeine alte verlassene Glühlampenfabrik eine 500-Watt-Anlage reinschiebt und keinem was sagt und dann irgendwie Freitag aufmacht." Es gebe aber noch genügend Möglichkeiten. Die Räume verlagerten sich nur, sagte der 38-Jährige.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hat die neuen Spurbreiten für die Oberbaumbrücke zwischen den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Friedrichshain bekannt gegeben: Radfahrer werden nach den Bauarbeiten jeweils in beide Richtungen drei Meter zur Verfügung haben sowie einen "Sicherheitstrennstreifen" von einem Meter. Autofahrer haben in beide Richtungen eine Spur von jeweils 3,25 Metern Breite. Zusätzlich wird der motorisierte Verkehr auf jeweils eine Spur verengt.

Oberbaumbrücke nach den Bauarbeiten: Die Skizze zeigt die neuen Spurbreiten. (Quelle: SenUVK)



Die Senatsverwaltung rechnet mit dem Beginn der Arbeiten erst nach der Viaduktsanierung durch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die Sanierung soll noch im Frühjahr 2020 beginnen und voraussichtlich ein Jahr dauern.

80 bis 100 geflüchtete Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern könnten bald nach Berlin kommen. Dazu hat sich die Stadt laut SPD-Innensenator Andreas Geisel bereit erklärt. Das sagte er am Montag im "RTL/ntv"-Fernsehen. Nun hänge es an der Bundesregierung diese Entscheidung umzusetzen. "Ich denke, eher heute als morgen."



Andreas Geisel, Senator für Inneres und Sport in Berlin: Laut seiner Aussage will Berlin bis zu Hundert geflüchtete Kinder aufnehmen. (Quelle: Reiner Zensen/imago images)



Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hatte am Montag beschlossen, 1.000 bis 1.500 Kinder aus griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind.

Die fünfte Gesundheitsmesse in Zehlendorf, die für den 14. März geplant war, wurde abgesagt. Das teilte die Stadt Berlin heute mit. Veranstalterin Ulrike von Paczkowski folgt damit der Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts, heißt es weiter.

Im Ortsteil Marienfelde soll es zu einem Fall von Häuslicher Gewalt gekommen sein, das teilte die Polizei Berlin mit. Demnach soll ein 33 Jahre alter Mann seine ehemaligen Lebensgefährtin vor einer Schule mit einem Messer attackiert haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Die Beamten fanden am Tatort zwei Einhandmesser und beschlagnahmten sie. Der Tatverdächtige wurde in Polizeigewahrsam genommen und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.



Die 28-jährige Frau musste mit Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte nach Angaben der Polizei nach der Behandlung aber wieder entlassen werden.

Eine Frau ist am U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin-Wedding von einem einfahrenden Zug erfasst worden und gestorben. Am Montagabend sei die 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vom Bahnsteig der Linie U6 in Richtung Mariendorf abgerutscht und ins Gleisbett gefallen, teilte die Polizei mit. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Wir hoffen Sie hatten einen guten Start in die Woche. Auch heute wollen wir Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!