Judo-Trainer wegen Missbrauchs vor Gericht

14.05.2020, 07:38 Uhr | dak, dpa

Kinder in Judo-Anzügen stehen aufgereiht in einer Halle: Ein Trainer muss sich wegen Kindesmissbrauchs verantworten. (Quelle: picture alliance/imageBROKER/Symbolbild)

Um den Lernstoff aufzuholen, schlägt der bildungspolitische Sprecher Dirk Stettner der Berliner CDU Schicht- und Samstagsunterricht an Berliner Schule vor. Das sagte er am Mittwochabend in der RBB-"Abendschau". Leerstehende Schulen an einem Samstag machten keinen Sinn, zitiert der Sender den Politiker.

Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert zudem ein großangelegtes Programm zur schnellen Digitalisierung aller Schulen. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger will einheitliche Endgeräte für alle Schüler und Lehrer sowie einen Ausbau der Infrastruktur mit flächendeckenden Internetanschlüssen in den Bildungseinrichtungen und einem digitalen Lernangebot.

Heute startet vor dem Berliner Landgericht ein Prozess gegen einen 42-jährigen Judo-Trainer. Er soll über Jahre hinweg minderjährige Jungen sexuell misshandelt haben. Zwischen 2006 und 2019 werden ihm 32 Taten angelastet. Weil die Opfer den Mann als Vaterfigur sahen, hätten sie den Missbrauch über sich ergehen lassen.

Der erste Prozessanlauf Im April ist nach einwöchiger Verhandlung unterbrochen worden. Die Verteidigung hatte eine Schöffin wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.

