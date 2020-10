Hauptstadt-Ticker zu Covid-19

Berliner Flughafen wird sich schneller von Corona-Krise erholen

31.10.2020, 16:28 Uhr | t-online, dpa

Berlins Tourismus Chef ist sich sicher: Der Hauptstadtflughafen wird sich schneller als alle anderen von der Corona-Krise erholen. Alle Infos im Corona-Newsblog aus Berlin.

Unter den großen deutschen Flughäfen wird der neue Hauptstadt-Airport BER der erste sein, der sich von der Krise erholt. Davon ist Berlins Tourismus Chef Burkhard Kieker überzeugt. Berlin sei weniger auf Geschäftsreisende angewiesen als andere Flughäfen, sagte Kieker am Samstag der dpa. "Ich glaube, dass wir zwei Jahre brauchen werden, um zu den alten Zahlen zurückzukehren."

Wenn die Corona Beschränkungen gelockert würden, kämen schnell wieder Urlauber in die Stadt, auch nach den aktuellen Einschränkungen im November. "Wir werden vor Weihnachten wieder Gäste in der Stadt haben. Die Menschen werden den ersten Türspalt nutzen, um wieder nach Berlin zu kommen." Am Samstag eröffnete der Flughafen mit neun Jahren Verspätung.

Ein Unbekannter ist in einer Berliner U-Bahn wegen seiner fehlenden Mund-Nasen-Bedeckung mit anderen Fahrgästen in Streit geraten und hat einen unbeteiligten Radfahrer verletzt. Laut Zeugenaussagen stieg der Mann am Freitagnachmittag in eine U-Bahn der Linie 3 am Thielplatz und wurde von mehreren Fahrgästen auf das Fehlen einer Maske angesprochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei daraufhin aggressiv geworden, habe die anderen Personen angeschrien und mit einem Messer herumgefuchtelt.

Den Angaben zufolge wechselte der aggressive Mann dann am Bahnhof Oscar-Helene-Heim den Waggon und lief auf einen 62-Jährigen zu, der mit seinem Fahrrad in der U-Bahn stand. Diesem soll der Unbekannte mit seinem Messer mehrfach in die Rippen gestochen und mehrere Kopfstöße verpasst haben. Anschließend habe der Angreifer dem Radfahrer das Messer an die Kehle gehalten und ihn damit im Gesicht verletzt.

In Berlin ist die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen leicht gesunken – auf 1084. Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit liege die Zahl der registrierten Toten seit dem Beginn der Pandemie bei 255, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit. Das entspricht 0,8 Prozent aller bekannten positiven Corona-Fälle in der Hauptstadt.

Auf Tiefrot steht die Berliner Corona-Ampel bei der Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Mit 160,2 ist dieser Wert erneut von zuletzt 155,6 gestiegen – bundesweit liegt er bei 99 pro 100.000 Einwohner.

Freitag, 30. Oktober

17.50 Uhr: Stimmung bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen immer aufgeheizter

Nach Einschätzung der Berliner Innenverwaltung wird der Widerstand gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen aggressiver. "Wir beobachten eine immer aufgeheiztere Stimmung bei den Corona-Protesten, vor allem eine verstärkte verbal-aggressive Haltung der Corona-Leugner gegenüber Polizistinnen und Polizisten, Gegendemonstranten und Medienvertretern", sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

14.20 Uhr: Erste Eilanträge beim Verwaltungsgericht eingegangen



"Stand jetzt gibt es vier Eilanträge rund um den Komplex des am Montag beginnenden Lockdowns", teilte das Gericht laut dpa am Freitag mit. Weitere 19 Anträge seien angekündigt, bislang aber noch nicht eingegangen. Ab Montag müssen unter anderem Restaurants, Kneipen und Bars schließen (siehe 07.37 Uhr). Wann über die Eilanträge entschieden werde, sei zunächst nicht absehbar.



10.14 Uhr: IHK Berlin gibt Statement zu dem Senatsbeschluss ab



Die Präsidentin Industrie- und Handelskammer Berlin, Beatrice Kramm, äußerte sich zu den Beschlüssen des Senats: "Die Berliner Wirtschaft muss erneut erhebliche Opfer bringen. Für die betroffenen Branchen ist der Lockdown eine Katastrophe, viele haben mit teils erheblichem Einsatz zum Beispiel Restaurants aber auch Kinos pandemie-konform umgerüstet in der Hoffnung, so weiterhin arbeiten zu können. Diese Hoffnung wurde nun enttäuscht."

Der Gesundheitsschutz habe natürlich Vorrang. Trotzdem müsse die Politik die betroffenen Unternehmen schnell und unbürokratisch mit finanziellen Hilfen unterstützen, so Kramm weiter. Das komplette Statement lesen Sie hier.

07.37 Uhr: Senat beschließt Teil-Lockdown wegen Corona-Pandemie – Ausnahme bei Kindern

Ab dem 2. November wird das öffentliche Leben in der Hauptstadt für vier Wochen teilweise heruntergefahren. Der Senat beschloss am Donnerstagabend weitreichende Beschränkungen für die Gastronomie, die Kultur und den Sport. Er setzt damit einen von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdown um.



Der Teil-Lockdown beinhaltet eine Schließung von Gastronomiebetrieben, Theatern, Opern, Konzerthäusern, Fitnessstudios, Kosmetiksalons, sowie Freizeit- und Sportstätten. Außerdem wird der Amateursport eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Für Kinder bis 12 Jahren gilt das in Berlin allerdings nicht – für sie ist weiter Training an der frischen Luft in festen Gruppen möglich.

Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch Angehörigen zweier Haushalte mit maximal zehn Personen gestattet. Kinder bis 12 Jahren sind in Berlin von dieser Regel ausgenommen. Die gesamte vom Senat beschlossene zehnte Änderung der Infektionsschutzverordnung lesen Sie hier.

Am Sonntag kommt der Senat zu einer Sondersitzung zur Corona-Lage zusammen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gibt dann eine Regierungserklärung ab