Erfurt

Wahlumfrage: Linke und CDU fast gleichauf, AfD schwächer

17.10.2019, 09:41 Uhr | dpa

Linke und CDU liegen nach einer neuen Umfrage knapp eineinhalb Wochen vor der Thüringer Landtagswahl fast gleichauf. Die AfD rangierte nach der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer auf dem dritten Rang. SPD und Grüne lagen knapp unter zehn Prozent. Damit könnte eine Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 27. Oktober schwierig werden. Derzeit führt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine rot-rot-grüne Koalition. Befragt wurden in der Zeit vom 14. bis zum 16. Oktober 1004 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Thüringen.

Die Linke kam danach bei der Sonntagsfrage auf 27 Prozent, die CDU, die vor fünf Jahren aus der Regierung fiel, auf 26 Prozent. Die AfD landete bei 20 Prozent - und damit deutlich unter ihren Werten in anderen Umfragen im August und September. Die Koalitionspartner der Linken, SPD und Grüne, lagen bei der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen bei neun beziehungsweise acht Prozent. Die FDP, die derzeit nicht im Landtag vertreten ist, kam auf fünf Prozent.

Damit würde weder die derzeitige rot-rot-grüne Koalition noch ein Regierung aus CDU, SPD und Grünen eine Mehrheit im Landtag haben.

Bei der theoretischen Frage, wen die Befragten lieber als Ministerpräsidenten hätte, nannten 50 Prozent Amtsinhaber Ramelow und 31 Prozent den CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring.