Corona in Hamburg

Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken – knapp 300 Neuinfektionen

19.04.2021, 08:33 Uhr | t-online

Eine Frau in einem weißen Kittel führt einen Corona-Test durch (Symbolbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist leicht gefallen. (Quelle: Westend61/imago images)

Am Montag hat das Robert Koch-Institut für die Stadt Hamburg im Vergleich zum Vortag zum vierten Mal in Folge eine gefallene Inzidenz gemeldet.



So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

Am Montagmorgen wurde für die Stadt Hamburg eine Inzidenz von 142,6 gemeldet. Es wurden keine neuen Todesfälle registriert, dafür 297 Neuinfektionen.



Seit Beginn der Pandemie gab es in Hamburg 68.241 positiv auf Covid-19 getestete Menschen. 1.431 von ihnen sind verstorben.



Am Sonntag meldet das RKI einen Inzidenzwert von 145,0. Neben den 409 Neuinfektionen wurden zwei weitere Todesfälle registriert.



Am zweiten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg gesunken. Sie liegt am Samstag bei 150,2. Zudem meldeten die Gesundheitsämter 421Neuinfektionen. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.



Der Inzidenzwert in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag gefallen. Er liegt am Freitag laut RKI bei 151,6. Weiter wurden 458 Neuinfektionen und vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.



Donnerstag, 15. April: Corona-Inzidenz deutlich gestiegen



Die für Hamburg gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 154,2 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder deutlich gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche liegt der Wert sogar 15 Zähler höher. Es wurden zudem 479 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg 66.663 Menschen positiv auf das Virus getestet. 1.423 von ihnen sind verstorben.

Mittwoch, 14. April: Inzidenzwert fällt leicht



Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Hamburg liegt am Mittwoch bei 144,8 und ist damit leicht niedriger als am Vortag. Die Gesundheitsämter meldeten zudem 269 Neuinfektionen und neun weitere Todesfälle.



Dienstag, 13. April: Sieben-Tage-Wert steigt weiter

Am Dienstagmorgen liegt der Inzidenzwert der Stadt Hamburg bei 146,7. Die Gesundheitsämter registrierten 309 Neuinfektionen. Meldungen über Todesfälle gab es nicht.

Montag, 12. April: Inzidenzwert wieder über 140



Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen einen Inzidenzwert von 143,8. Es wurden 340 Neuinfektionen, sowie ein neuer Todesfall gemeldet.

Insgesamt gab es in der Stadt Hamburg somit 65.606 registrierte Covid-19-Fälle. 1.412 von ihnen sind verstorben.