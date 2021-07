Corona-Lage

95 neue Corona-Fälle – Inzidenz steigt weiter an

29.07.2021, 07:45 Uhr | t-online

Ein Blick auf Hamburg (Archivbild): Der Inzidenzwert in der Hansestadt ist leicht gestiegen. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist weiter gestiegen. Am Donnerstag meldete das RKI 95 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der Hansestadt Hamburg.

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut einen Wert von 28,1 für die Hansestadt an. Demnach wurden 95 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Pandemiebeginn wurden in Hamburg 78.824 Personen positiv auf Corona getestet.

Samstag, 24. Juli: Inzidenzwert sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag einen Inzidenzwert von 20,0. Damit ging er im Vergleich zu Freitag etwas zurück. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 57. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.

Freitag, 23. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt deutlich an

Der Inzidenzwert in Hamburg liegt jetzt bei 21,7 und somit deutlich über 20. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 114. Es wurde zudem ein Todesfall gemeldet.

Donnerstag, 22. Juli: Inzidenzwert nun bei 18,2

Auch am Donnerstag liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg mit 18,2 über dem Wert des Vortages. Es wurden zudem 62 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es laut RKI nicht.

Mittwoch, 21. Juli: Corona-Inzidenz steigt auf 17,5

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt Hamburg am Mittwoch eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz von 17,5. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 64 und es wurde ein Todesfall gemeldet.

Dienstag, 20. Juli: Inzidenzwert weiter steigend

Auch am Dienstag ist die Corona-Inzidenz in Hamburg höher als am Vortag. Der Wert liegt bei 15,9 und somit beinahe fünf Zähler höher als noch vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 47. Todesfälle wurden erfreulicherweise nicht registriert.

Montag, 19. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an

Zu Beginn der Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 14,4 und somit über dem Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 33. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Sonntag, 18. Juli: Inzidenzwert geht minimal zurück

Am Sonntag meldet das RKI für Hamburg eine Inzidenz von 14,0. Der Wert liegt also leicht niedriger als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 33 gemeldet. Todesfälle hab es nicht.

Samstag,17. Juli: Inzidenzwert steigt weiter an

In Hamburg ist die Corona-Inzidenz erneut angestiegen und liegt nun bei 14,2. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 47 und es wurden zwei Todesfälle registriert.

Freitag, 16. Juli: Corona-Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt weiterhin stetig an. Am Freitag liegt der Wert bereits bei 13,2. Es wurden 50 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Donnerstag, 15. Juli: Inzidenzwert weiter steigend

Auch am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in Hamburg gestiegen. Der Wert liegt bei 12,5 und die Zahl der Neuinfektionen beträgt 49. Es wurde zudem ein neuer Todesfall gemeldet.

Mittwoch, 14. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an

In Hamburg ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag angestiegen und liegt bei 11,4. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 35 und es wurden keine Todesfälle gemeldet.

Dienstag, 13. Juli: Inzidenzwert bleibt unverändert

Am Dienstag liegt die Corona-Inzidenz in Hamburg unverändert bei 11,1. Es wurden 35 Neuinfektionen registriert, Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.

Montag, 12. Juli: Inzidenz steigt weiter

Zu Beginn der neuen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg weiter gestiegen und liegt nun bei 11,1. Es wurden zu dem 24 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hamburg 77.670 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.602 von ihnen sind verstorben.