LIVENewsblog zur Bundestagswahl

Prognose: Hohe Verluste bei CSU in Bayern – Enttäuschung bei den Grünen

26.09.2021, 19:49 Uhr | t-online, ads

Eine Schlange vor einem Wahllokal in München: Seit 8 Uhr können Münchnerinnen und Münchner in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. (Quelle: Christian Offenberg/Symbolbild/imago images)

Es ist so weit: In ganz Deutschland konnten heute alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Wie die Bundestagswahl 2021 in München läuft, erfahren Sie live hier.



Am heutigen Tag der Entscheidung waren auch in München die Wahllokale seit acht Uhr geöffnet. Jede und jeder konnte bis um 18 Uhr ihre oder seine Stimme abgeben. Nun werden die Ergebnisse ausgezählt.

Auf Anfrage der "Süddeutschen Zeitung" zeigt sich Josef Schmid, Vizechef des CSU Bezirksverbands München, vorsichtig optimistisch: "Da haben wir mehr erreicht, als nach den Prognosen im Vorfeld zu erwarten war". Man könnte daher als Partei "ein bisschen zufrieden" sein. Für die Münchner Direktkandidaten sei noch "alles drin".

CSU-Chef Markus Söder hat an den historisch schlechten Zustimmungswerten seiner Partei zu knabbern, kann ihnen aber dennoch Positives abgewinnen. "Unser Ergebnis in Bayern gefällt uns nicht, ganz im Gegenteil, es ist kein zufriedenstellendes Ergebnis", sagte Söder am Sonntagabend in Berlin. "Aber es liegt doch deutlich über dem Bundesergebnis und ist zumindest ein substanzieller Beitrag." Für die CSU seien zwei Wegmarken wichtig gewesen: Über 30 Prozent in Bayern und über 5 Prozent bundesweit zu erreichen.

Der ersten Hochrechnung zufolge hat die CSU bei der Bundestagswahl in Bayern das schlechteste Ergebnis seit über 70 Jahren eingefahren. Nach den Zahlen von Infratest dimap im Bayerischen Rundfunk landen die Christsozialen bei 32,8 Prozent, im Vergleich zu 2017 wäre das ein Verlust von 6 Prozentpunkten.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist mit dem Abschneiden seiner Partei in den Prognosen zur Bundestagswahl unzufrieden. Dem Bayerischen Fernsehen sagte er: "Wir hätten uns mehr erhofft." Jetzt gehe es darum, das Beste aus dem Ergebnis zu machen.



Erst einmal aber freue er sich, dass das Ergebnis der Grünen deutlich stärker sei als bei der vorherigen Bundestagswahl. Auf die Frage nach der favorisierten Koalition antwortete Hofreiter zurückhaltend: Der Wahlabend werde noch spannend, erst müsse man schauen, "was insgesamt raus kommt".

Parteimitglieder verfolgen auf der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen in der Muffathalle die ersten Prognosen. (Quelle: Angelika Warmuth/dpa)



Bundesweit kündigt sich zwischen SPD und CDU ein knappes Rennen an. Nach der Prognose des Bayerischen Rundfunks kommt die CSU in Bayern auf 33 Prozent, dies wäre ihr zweitschlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Blume sagte, diese Zahlen könnten in absoluter Höhe nicht zufrieden stellen. Andererseits liege die CSU damit aber spürbar besser, als es die Umfragen zuletzt vorhergesagt haben. "Es ist alles möglich", sagte Blume zum Wahlausgang.

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die ersten Prognosen zum Wahlergebnis als Bestätigung der Wahlkampfstrategie der Union bewertet. "Der Linksrutsch in diesem Ausmaß hat nicht stattgefunden", sagte Blume Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk. Die Argumentation von CDU und CSU, vor solch einem Linksrutsch zu warnen, sei aufgegangen. Blume erwartet allerdings noch einen spannenden Wahlabend. "Wir sind auf eine lange Nacht heute vorbereitet."

Trotzdem löst das mutmaßlich schlechteste Abschneiden der Partei bei Bundestagswahlen seit mehreren Jahrzehnten Enttäuschung aus. "Was das CSU-Ergebnis betrifft, so sind das natürlich Zahlen, die können in absoluter Höhe nicht zufriedenstellen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Bayerischen Fernsehen.

Nach zehn Stunden sind die Wahllokale geschlossen. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dürfen jetzt mit der Auszählung der Stimmen beginnen: Wie wird die Auswertung ausfallen?

Der stellvertretende bayrische Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern (Wahlkreis Niederbayern) hat laufende Wahlergebnisse auf Twitter veröffentlicht und zu Stimmen für seine Partei aufgerufen. Münchner CSU-Generalsekretär Markus Blume wirft ihm Wahlmanipulation und Wählerbeeinflussung vor.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bereiten im Veranstaltungs- und Ordercenter (MOC) der Messe München die Auszählung der Briefwahl-Unterlagen vor. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben haben.

Zwei Wahlhelferinnen schütten eine Wahlurne aus. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)



Das Thema Klimaschutz stand rund um die Bundestagswahl offensichtlich im Fokus: Vor dem Wahllokal am Kaiser-Ludwig-Platz in der Innenstadt wurden Hinweise zur Klimademo am Königsplatz auf den Gehsteig gemalt. Das berichtet ein Reporter vor Ort. Am Samstag waren in mehreren Städten Tausende für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Jemand hat vor einem Wahllokal in München einen Aufruf zum Klimastreik platziert. (Quelle: Patrick Mayer)



Bei der Wahl in der bayerischen Landeshauptstadt zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab. In München hatten bis elf Uhr am Sonntagvormittag schon knapp 60 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Dort ist der Anteil der Briefwähler besonders hoch. Ein ähnlicher Wert war bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 erst gegen 14 Uhr erreicht.

In den sozialen Medien wird vorwiegend von "gut geordneten" und "leeren" Wahllokalen berichtet. Grund dafür könnte der hohe Briefwahlanteil sein.