Die Masche gibt es in verschiedenen Ausführungen – die Angeklagten in diesem Fall sollen sich als Handwerker ausgegeben haben. Doch statt zu reparieren, kamen sie wohl in krimineller Absicht.

Im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen sollen sie es auf ältere Menschen abgesehen und ihnen Geld, EC-Karten und Habseligkeiten gestohlen haben: Wegen schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen will das Landgericht Mannheim heute (9.00 Uhr) gegen vier Männer im Alter von 23 bis 31 Jahren verhandeln. In unterschiedlichen Zusammensetzungen sollen sie ihre Taten begangen und es als angebliche Handwerker oder Techniker in die Wohnungen der Opfer geschafft haben.