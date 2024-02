Umstrittene Neuerung bei Aldi Süd – alle Filialen betroffen

Aktualisiert am 28.02.2024 - 08:45 Uhr

Aktualisiert am 28.02.2024 - 08:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine bedeutende Änderung erwartet Kunden demnächst beim Einkauf bei Aldi Süd: Der Lebensmitteldiscounter wird in seinen bundesweit rund 2.000 Filialen auf digitale Preisschilder umstellen, sodass die traditionellen gelben und (bei Sonderangeboten) roten Papierpreisschilder der Vergangenheit angehören. Das hat der Discounter Medienberichten zufolge in einer Pressemitteilung angekündigt.

Die Neuerung ziele darauf ab, die "Abläufe in den Filialen so einfach und effizient wie möglich" zu gestalten, wird der Konzern aus Mülheim an der Ruhr zitiert. Insbesondere für das Personal vor Ort bedeute die Digitalisierung eine entscheidende Erleichterung, da bisher alle Preisschilder einzeln ausgedruckt, ausgeschnitten und für jeden Artikel separat ausgetauscht werden mussten.