Der Boom an den Aktienmärkten hat im vergangenen Jahr das Vermögen der Reichen in die Höhe getrieben und dem Club der Dollarmillionäre neue Mitglieder beschert. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Capgemini stieg die Zahl der Menschen mit einem anlagefähigen Vermögen von mindestens einer Million Dollar weltweit um 5,1 Prozent auf geschätzte 22,8 Millionen.

Deutsche Anleger profitieren von Börsenboom

In Deutschland, das im vergangenen Jahr in einer konjunkturellen Flaute steckte, stieg das Vermögen der Reichen demnach um 2,2 Prozent auf 6,28 Billionen Dollar, der Club der Dollar-Millionäre wuchs um 34.000 (2,1 Prozent) auf 1,646 Millionen Mitglieder.

Meiste Dollar-Millionäre in Nordamerika

Deutschland behauptet sich der Auswertung zufolge trotz der unterdurchschnittlichen Entwicklung auf Platz drei in der Rangliste der Länder mit den meisten Dollar-Millionären: An der Spitze stehen nach wie vor die USA mit 7,431 Millionen Vermögenden, vor Japan mit 3,777 (Vorjahr: 3,551) Millionen.

Die stärksten Zuwächse wurden in Nordamerika verzeichnet. Dank robuster Konjunktur, nachlassender Inflation und des Booms an den Aktienmärkten legte das Vermögen der Reichen in Nordamerika demnach um 7,2 Prozent auf 26,1 Billionen Dollar zu, die Zahl der Vermögenden stieg dort um 7,1 Prozent auf 7,431 Millionen. "Dieser Trend setzt sich ähnlich in den meisten Regionen fort, wenn auch in geringerem Maße", hieß es in der Studie.