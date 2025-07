Der Schuldenberg der öffentlichen Hand in Deutschland ist Anfang 2025 erneut leicht gestiegen. Der Gesamthaushalt – also Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung samt Extrabudgets – war Ende März mit 2,52 Billionen Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte.

In manchen Bundesländern nehmen die Schulden ab

Die Länder waren Ende März mit 615,4 Milliarden Euro verschuldet, was einem Anstieg um 8,6 Milliarden Euro (+1,4 Prozent) zum Jahresende 2024 entspricht. Am stärksten stiegen die Schulden prozentual in Sachsen (+16,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (+11,2 Prozent) und Niedersachsen (+6,8 Prozent). Der stärkste Schuldenrückgang wurde für Rheinland-Pfalz mit 2,6 Prozent ermittelt. Auch in Brandenburg (-0,8 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (-0,8 Prozent) sanken die Schulden.