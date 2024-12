Zahl der Firmenpleiten steigt weiter zweistellig

Aktualisiert am 19.12.2024 - 08:44 Uhr

Aktualisiert am 19.12.2024 - 08:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Auch im November haben deutlich mehr Unternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet als ein Jahr zuvor. Experten erwarten fĂŒr das Gesamtjahr die meisten Firmenpleiten seit fast zehn Jahren.

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland steigt weiter zweistellig. FĂŒr November zĂ€hlt das Statistische Bundesamt anhand vorlĂ€ufiger Daten 12,6 Prozent mehr angemeldete Insolvenzverfahren als ein Jahr zuvor. Mit Ausnahme des Juni 2024 war die Zuwachsrate seit Juni 2023 zweistellig. Ob alle FĂ€lle von den Insolvenzgerichten tatsĂ€chlich so weit gebracht werden, dass sie dann in die amtliche Statistik eingehen, ist noch offen.