Geschenkgutschein: Beliebtes Präsent unterliegt Fristen

Denn ist nichts anderes vereinbart, gilt für Gutscheine die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren ab Ablauf des Jahres, in dem ein Gutschein ausgestellt wurde. Darauf weist die Verbraucherzentrale Berlin hin. Ein solches Weihnachtspräsent aus diesem Jahr muss also spätestens bis Ende 2027 eingelöst worden sein. Noch in diesem Jahr sollten übrig gebliebene Gutscheine vom Weihnachtsfest 2021 eingelöst werden. Nur auf Kulanz gewähren manche Anbieter auch nach Ablaufdatum noch eine Einlösung.

Kürzere Fristen dürfen nur im Einzelfall vereinbart werden

Nicht ganz unerheblich ist bei Gutscheinen auch das Risiko einer Insolvenz des ausstellenden Unternehmens. Meldet das Unternehmen nämlich Konkurs an, ist der Gutschein in der Regel so gut wie wertlos, so die Verbraucherzentrale.