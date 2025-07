Etwa 1.500 Brauereien gibt es in Deutschland. Viele von ihnen sind aus verschiedenen Gründen in ihrer Existenz bedroht. Ein Verband schlägt nun Alarm.

Die Brauereien in Deutschland stehen vor einer ernsthaften Krise, warnt der Deutsche Brauer-Bund. Steigende Produktionskosten und der seit Jahren rückläufige Bierkonsum bedrohen besonders kleine Brauereien. "Immer mehr Familienbetriebe müssen aufgeben, teils nach mehreren Jahrhunderten ihre Türen schließen", warnt Holger Eichele, Geschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes (DBB) in der "Bild"-Zeitung.

Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Roland Berger stiegen die Produktionskosten seit 2020 um bis zu 6 Prozent jährlich, während die Verkaufspreise nicht mithalten konnten. Dies führte zu einer erheblichen Kostenlücke, die viele Betriebe allmählich in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Ein weiteres Problem ist der sinkende Bierkonsum in Deutschland: Die Lust auf das Getränk geht stetig zurück, in den vergangenen 31 Jahren sank der durchschnittliche Bierkonsum in Deutschland um 35 Prozent.

Verbraucher kaufen vor allem Schnäppchen ein

Besonders in der Gastronomie sank der Absatz stark, allein in den ersten Monaten dieses Jahres um über 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zwar gibt es hierzulande immer noch 1.500 Brauereien, doch viele von ihnen kämpfen mit teurer werdenden Rohstoffen, den steigenden Kosten für Energie und Personal. Selbst große Brauereien wie Veltins spüren den Preisdruck. Unternehmenssprecher Ulrich Biene bezeichnet die Lage als existenzbedrohend für kleinere Betriebe. "Deutschlands Bierfreunde kaufen ihr Bier je nach Aktionswoche ein wie zu D-Mark-Zeiten", kritisiert Biene gegenüber "Bild". Nirgendwo in Europa sei Bier so billig wie in Deutschland.