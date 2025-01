Firmen investieren trotz Unsicherheit in Klimaschutz

Viele Unternehmen wollen in erneuerbare Energien investieren (Symbolbild) (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-bilder)

Viele Unternehmer in Deutschland planen 2025 Investitionen in den Klimaschutz - zugleich jedoch vermisst ein Großteil Planungssicherheit in der Energiepolitik. Das ergab eine YouGov-Umfrage für der Genossenschaftsorganisation Genoverband aus dem Dezember.