Wo bleibt der Steuerbescheid? So lange dauert es in Ihrem Bundesland

Aktualisiert am 16.01.2025 - 07:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bis zu 80 Tage dauert die Bearbeitung der Steuererklärung bei Bremens Finanzämtern. Das ist Negativrekord. In vielen Bundesländern geht es schneller.

Wo bleibt denn nur der Steuerbescheid? Wer schon mal eine Steuererklärung beim Finanzamt abgegeben hat, weiß, dass deren Bearbeitung auch mal etwas Zeit in Anspruch nehmen kann – im Schnitt rund 51 Tage, zeigt eine Untersuchung des Steuerportals Lohnsteuer-kompakt.de.

Allerdings benötigen nicht alle Finanzämter gleich viel Zeit. In einigen Bundesländern arbeiten die Behörden schneller als in anderen. Spitzenreiter im Jahr 2024: die Finanzämter des Stadtstaates Hamburg. Sie brauchten vom Eingang der Steuererklärung bis zum Steuerbescheid im Schnitt 45,5 Tage, dicht gefolgt von den Finanzämtern in Thüringen (45,7 Tage) und Sachsen-Anhalt (46,9 Tage).