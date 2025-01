67 Rechtsschutzpakete im Vergleich - keines ist schlecht

Aktualisiert am 15.01.2025 - 05:00 Uhr

Vor den finanziellen Risiken eines Rechtsstreits kann man sich mit einer Rechtsschutzversicherung oder gleich einem ganzen Paket schützen. In einem Test schneiden letztere durchweg positiv ab.

Wer in einen Rechtsstreit verwickelt wird oder selbst klagen möchte, muss damit rechnen, am Ende hohe Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen. Eine gute Rechtsschutzversicherung schützt vor diesem Risiko. Das Problem nur: Es gibt keine Police, die in jedem Fall einspringt. Zum einen schließt man Rechtsschutzversicherungen immer nur für spezielle Lebensbereiche ab, zum anderen kann es selbst bei einer passenden Police zu Ausschlüssen durch die Versicherungsbedingungen kommen.