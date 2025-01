Grüne Woche mit Besucherzuwachs: 310.000 unterm Funkturm

Aktualisiert am 26.01.2025 - 15:51 Uhr

Wegen eines Falls von Maul- und Klauenseuche in Brandenburg waren etliche Tiere dieses Jahr nicht auf der Grünen Messe vertreten - oder eben nur als Attrappe. (Archivbild) (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-bilder)

Flaute, welche Flaute? Die Veranstalter der Berliner Landwirtschafts- und Verbrauchermesse zeigen sich hochzufrieden. Wer kam, gönnte sich was.

Die Grüne Woche hat in diesem Jahr 310.000 Menschen angelockt, rund 13 Prozent mehr als 2024. Die Zahl nannten die Veranstalter in ihrer Schlussbilanz der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse. Trotz Wirtschaftsflaute zeigten sich die Besucherinnen und Besucher kauffreudig: Mehr als 160 Euro pro Kopf gaben sie den Angaben zufolge aus, unter anderem an den 800 Essensständen.