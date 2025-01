Wenn am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt wird, steht eines schon fest: Das Parlament wird schrumpfen. Denn mit der Wahlrechtsreform fallen die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate weg, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass der Bundestag deutlich größer wurde als aufgrund der Zweitstimmenergebnisse vorgesehen.

Höhere Gebühren für HD-Fernsehen

Wer private Fernsehsender wie RTL, ProSieben, Sat.1 oder Vox via Satellit schaut, kann sie nur in der sogenannten Standardauflösung gratis empfangen. HD-Qualität kostet extra – und ab 1. Februar noch ein klein wenig mehr. Das dafür nötige HD+-Abonnement wird um 16,5 Prozent teurer. Statt bisher 6 Euro im Monat werden dann 6,99 Euro fällig. Betroffene Kunden sollten bereits eine E-Mail erhalten haben, in der das Unternehmen HD+ auch auf das Sonderkündigungsrecht hinweist.