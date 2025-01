Erstmals seit 2019 wieder mehr Zigaretten versteuert

Aktualisiert am 27.01.2025 - 10:27 Uhr

Erstmals seit 2019 wurden wieder mehr Zigaretten in Deutschland versteuert. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Im langfristigen Vergleich wird in Deutschland immer weniger geraucht, der Zigarettenabsatz hat sich seit 1991 mehr als halbiert. 2024 stiegen die Zahlen. Dahinter steckt ein Sondereffekt.

Der Absatz von Zigaretten in Deutschland ist erstmals seit 2019 wieder gestiegen. 2024 wurden 66,2 Milliarden Zigaretten versteuert. Das sind 3,5 Prozent oder 2,2 Milliarden mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Langfristiger Zigarettenabsatz mehr als halbiert

Im langfristigen Vergleich mit dem Jahr 1991, als die versteuerte Menge bei 146,5 Milliarden Zigaretten lag, brach der Absatz allerdings um mehr als die Hälfte ein. 2024 wurden in Deutschland pro Kopf 784 Zigaretten geraucht - 1991 waren es noch 1.831. Seitdem wurden viele Gesetze zur Eindämmung des Rauchens eingeführt, darunter Warnhinweise auf Zigarettenschachteln und Werbeverbote. Hinzu kamen Steuererhöhungen.

Seit Jahren gehe der Tabakmarkt kontinuierlich zurück, sagte Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE). "An dieser Tendenz hat sich nichts geändert." Aus den neuen Zahlen könnten keinesfalls ein gestiegener Konsum oder erhöhte Raucherquoten abgeleitet werden. Auch seien Einkäufe an der Grenze bei Rauchern aus Deutschland beliebt, etwa aus Polen. Nach wie vor werde rund jede fünfte Zigarette in Deutschland nicht versteuert.