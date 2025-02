Union stellt Generalsanierung des Schienennetzes infrage

Aktualisiert am 02.02.2025 - 04:00 Uhr

Die Unions-Fraktion will im Falle eines Wahlsiegs die Generalsanierung des Schienennetzes überprüfen. (Archivbild) (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Die Bahn will große Teile des maroden Schienennetzes in den nächsten Jahren nach und nach sanieren. Die Union zweifelt das Konzept an. Im Falle ihres Wahlsiegs soll jedes Projekt überprüft werden.