Finanzvermittlung: So schützen Sie sich vor Betrug

Immer alles doppelt checken

Gibt der Anbieter an, eine Kooperation mit einer Bank zu haben, sollte man am besten einmal die Bank direkt kontaktieren, um nachzufragen, ob das stimmt. Dabei sollten die Kontaktdaten in Eigenrecherche herausgesucht werden. Denn die Betrüger können auch gefälschte Kontaktformulare auf ihrer Webseite einbinden.

Muss für die Anlageform ein Konto eröffnet werden, so müsse das grundsätzlich persönlich geschehen, teilt das EVZ mit. Anlegerinnen und Anleger sind also gezwungen, sich zu identifizieren - ob direkt in der Filiale, per Video-Ident oder Postident-Verfahren spielt dabei keine Rolle. Wird lediglich ein Foto oder eine Kopie vom Ausweise verlangt, handelt es sich nicht um ein echtes Angebot.