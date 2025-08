Marine Le Pen will aus Atomstrom Bitcoins schürfen

Investitionen in Kryptowährungen

Frankreich setzt auf Atomstrom. Rechtspopulistin Marine Le Pen will davon profitieren und überschüssige Energie in Bitcoins investieren.

Frankreichs rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) baut auf Kryptowährungen. Parteistrategin Marine Le Pen will überschüssige Energie aus Atomstrom und Erneuerbaren nutzen, um Bitcoins zu schürfen. "Ungenützte Energieüberschüsse stellen einen inakzeptablen wirtschaftlichen und energetischen Verlust dar", heißt es in einem Gesetzentwurf zu Kryptowährungen, den Le Pens Partei im Parlament einbrachte.

Umdenken in der eigenen Partei

Doch stimmen der Kehrtwende nach Angaben der französischen Zeitung "Le Monde" nicht alle in Le Pens Bewegung zu. Jean-Philippe Tanguy, Vize-Fraktionschef des RN, warnt vor einer "Rückkehr der Wirtschaftsherren". Das entspricht dem klassischen Feindbild der Partei gegenüber internationalen Wirtschaftseliten. Doch zeichnet sich ein Umdenken ab. Ähnlich wie in den USA nähert sich auch Frankreichs rechte Bewegung der Tech-Elite an.