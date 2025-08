Staatliche Bitcoin-Reserve geplant

Unter dem Namen "Project Crypto" plant die amerikanische Finanzbehörde eine umfassende Reform ihrer Vorschriften, um den Kapitalmarkt für digitale Vermögenswerte zu öffnen. Ziel ist es, klare Kriterien zu schaffen, wann ein sogenannter Krypto-Token – also ein digitaler Vermögenswert auf Blockchain-Basis – als Wertpapier gilt.

Die SEC will außerdem Vorschläge für neue Offenlegungspflichten und Ausnahmen vorlegen. Unternehmen, die sogenannte tokenisierte Wertpapiere anbieten – digitale Anteile an Aktien oder Fonds –, sollen stärker unterstützt werden.

SEC-Chef Paul Atkins bezeichnete die Reform als "Chance für eine ganze Generation". Er kündigte an, einfache und eindeutige Regeln für die Ausgabe, Verwahrung und den Handel mit Kryptowährungen zu entwickeln.

Was bedeutet diese Öffnung für Anleger, Unternehmen und die Finanzmärkte? Und ist nun der Weg frei für eine staatliche Bitcoin-Reserve?

Trump-Regierung treibt Krypto-Agenda voran

Die geplante Reform ist Teil einer umfassenderen Strategie der US-Regierung unter Präsident Donald Trump . Bereits im Januar hatte Trump ein Dekret unterzeichnet, das die Schaffung der "President’s Working Group on Digital Asset Markets" vorsieht – einer Expertengruppe, die nun ihren ersten Bericht vorgelegt hat. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und SEC-Chef Paul Atkins.

In dem Bericht bekennt sich die Arbeitsgruppe eindeutig zur Förderung digitaler Vermögenswerte. Kryptowährungen und Blockchain-Technologien hätten das Potenzial, nicht nur das Finanzsystem, sondern auch Eigentumsrechte und Unternehmensführung grundlegend zu verändern, heißt es darin. Amerikanische Unternehmer, die in diesem Bereich aktiv sind, verdienten politische Klarheit und Anerkennung für ihre Innovationskraft.

Kritik gibt es daran, dass Trumps Familie selbst sogenannte Meme-Coins – also spekulative Kryptowährungen mit Internetkult-Charakter – auf den Markt gebracht hat. Der Präsident selbst hält zudem eine Beteiligung an der Krypto-Plattform World Liberty Financial. Das Weiße Haus wies den Vorwurf möglicher Interessenkonflikte zurück.