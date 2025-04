Anlageform entscheidend: Renditeunterschied nach Jahren groß

Aktualisiert am 14.04.2025 - 00:05 Uhr

14.04.2025

Bringt langfristig gesehen deutlich mehr Rendite als eine Tagesgeldanlage: die breit gestreute Geldanlage an der Börse. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

ETF, Fonds oder Tagesgeld? Filialbank oder Neo-Broker? Mit welcher Geldanlage fährt man über die Jahre am besten? Das Ratgeberportal Finanztip beantwortet diese Frage mit Hilfe einer Beispielrechnung.

Auch in turbulenten Börsenzeiten tun Anlegerinnen und Anleger gut daran, eine langfristige Anlagestrategie zu verfolgen. Wer breit über Länder und Branchen hinweg streut, kann eigentlich nicht viel falsch machen - oder doch?

Das Ratgeberportal Finanztip hat anhand ausgewählter Produkte und fiktiver Anlageinstitute ausgerechnet, wie sich Erspartes aus einer Einmalanlage und einem monatlichen Sparplan am besten vermehren lässt - und herausgefunden, dass es große Unterschiede geben kann.

Angenommen haben die Tester eine anfängliche Anlagesumme von 10.000 Euro, die über 20 Jahre hinweg Monat für Monat um 100 Euro aus dem Sparplan erhöht wird. Über die gesamte Laufzeit hinweg investieren Anlegerinnen und Anleger in dem Rechenbeispiel so insgesamt 34.000 Euro auf fünf verschiedene Arten:

Hohe Rendite und niedrige Kosten beim Neo-Broker

Finanztip zufolge fährt man mit einem ETF bei einem kostengünstigen Neo-Broker am besten. Aus den 34.000 Euro wird nach 20 Jahren in dem Beispiel ein stattlicher Betrag von rund 74.985 Euro. Aufgrund etwas höherer Kosten bei der Filialbank stehen im zweiten Beispiel am Ende "nur" 73.809 Euro, und damit rund 1.176 Euro weniger. Beiden ETF legte Finanztip eine durchschnittliche jährliche Rendite von sechs Prozent zugrunde.