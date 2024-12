Das sind Investmentfonds, die am Geldmarkt investieren, wo sich Banken, Zentralbanken, Unternehmen und Staaten gegen Zinsen kurzfristig Geld leihen. Über Geldmarktfonds können aber auch Privatanleger an diesem Teil des Finanzmarkts mitmischen. Die Fonds stecken das Geld ihrer Anleger in Geldmarkttitel oder Geldmarktpapiere mit sehr kurzer Restlaufzeit. Dazu zählen etwa Bankguthaben, Festgelder oder maximal 13 Monate laufende Schuldverschreibungen, etwa Staatsanleihen. Das Geld wird also verzinst und bleibt täglich verfügbar.