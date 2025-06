Kamera für 7,2 Millionen Euro - Leica-Prototyp versteigert

Aktualisiert am 27.06.2025 - 15:21 Uhr

27.06.2025

Sie gehört zu den wenigen heute noch erhaltenen Prototypen der Kleinbildkamera Leica I - und ist jetzt für 7,2 Millionen Euro bei einer Auktion versteigert worden. Die 0-Serien-Kamera mit der Nummer 112 sei damit die "zweitteuerste Kamera aller Zeiten", sagte ein Sprecher des Auktionshauses Leitz Photographica Auction. Nach der Fertigung war das Stück einst an den Erfinder der Kleinbildkamera, Oskar Barnack, ausgeliefert worden. Wem sie zuletzt gehörte und wer sie ersteigerte, wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Die Versteigerung fand anlässlich von Jubiläumsfeierlichkeiten der Leica Camera AG statt. Vor 100 Jahren war bei der Frühjahrsmesse in Leipzig die erste in Serie gefertigte Kleinbildkamera vorgestellt worden. Das Unternehmen hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatzrekord von annähernd 600 Millionen Euro verzeichnet und will bald ein Smartphone mit Leica-Optik auf den europäischen Markt bringen. Das Jubiläum feiert Leica mit Ausstellungen und weiteren Events.