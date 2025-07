Verband: Ukraine-Krieg treibt deutsche Drohnen-Industrie an

Aktualisiert am 10.07.2025 - 05:10 Uhr

Aktualisiert am 10.07.2025 - 05:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Im Ukraine-Krieg sind Drohnen zur wichtigen Waffe geworden. Die weiten Einsatzmöglichkeiten der unbemannten Flugobjekte lassen auch in Deutschland neue Geschäftsmodelle entstehen.

Militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg treiben die deutsche Drohnen-Industrie nach Einschätzung des Industrieverbands BDLI stark an. "Deutsche Hersteller unbemannter Flugsysteme erleben bei militärischer Aufklärung und kriegerischen Auseinandersetzungen derzeit eine rasante Nachfrage", erklärt die BDLI-Hauptgeschäftsführerin Marie-Christine von Hahn. Die Innovationszyklen seien geradezu schwindelerregend hoch. "Was gestern noch ein Garagen-Startup war, geht morgen schon in Serienproduktion."