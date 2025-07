Deutsche Exporte in die USA brechen ein

Containerschiffe am Hamburger Hafen: Die deutsche Außenwirtschaft leidet. (Quelle: IMAGO/Markus Tischler/imago)

Deutschland führt deutlich weniger Güter aus. Vor allem in die USA werden weniger Waren geschickt. Das hat vor allem mit Trumps Zollpolitik zu tun.

Die deutsche Außenwirtschaft leidet unter der Zoll-Ungewissheit auf dem wichtigen US-Markt. Die Exporte in die USA sind im Mai um 7,7 Prozent im Vergleich zum April gesunken, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten berichtet. Der Warenwert betrug 12,1 Milliarden Euro. Das war der niedrigste Wert seit dem März 2022. Im Vergleich zum Mai 2024 betrug der Rückgang sogar 13,8 Prozent.

Deutlicher Außenhandelsüberschuss

Die EU-Kommission führt zurzeit mit Vertretern der US-Regierung Gespräche über eine künftige Zollregelung. Die US-Regierung kündigte am Montag an, noch bis 1. August auf neue Zölle zu verzichten. Zuvor hatten die USA eine Frist bis 9. Juli angegeben.

Ökonomen: Vorzieheffekte kippen ins Gegenteil

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, ordnet ein: "Jetzt drehen sich die Vorzieheffekte des ersten Quartals in ihr Gegenteil um. US-Unternehmen ließen sich von deutschen Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich mehr Waren liefern, bevor Zölle in Kraft treten."