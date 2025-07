Aktien vom Arbeitgeber können sich lohnen

Weil der Gesetzgeber so eine Beteiligung fördert, werden die Aktien über ein Belegschaftsaktienprogramm möglicherweise kostenlos oder verbilligt an Mitarbeitende abgegeben. Bei einigen Programmen belohnt der Arbeitgeber auch den normalen Aktienkauf der Arbeitnehmer mit zusätzlichen Gratisaktien.

Steuerfreie Grenze

Richtet sich das Programm nur an bestimmte Arbeitnehmergruppen, etwa an Führungskräfte, kann der geldwerte Vorteil zwar nicht steuerfrei gestellt werden, aber unter Umständen die Besteuerung hinausgeschoben werden. Der Arbeitgeber muss Beschäftigte in so einem Fall danach fragen, ob das geschehen soll oder nicht.