Kriminelle setzen immer häufiger auf Bitcoin und Co., um Geld zu waschen. 2024 meldete die Anti-Geldwäsche-Behörde so viele Verdachtsfälle wie nie zuvor – und warnt vor immer komplexeren Betrugsnetzwerken.

Digitale Währungen wie Bitcoin oder Ethereum spielen in der Arbeit der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU weiterhin eine große Rolle. Im vergangenen Jahr gingen rund 8.700 Verdachtsmeldungen mit Bezug zu sogenannten Kryptowerten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) ein. Ihr Anteil am Gesamtaufkommen sei mit 3,3 Prozent aller Verdachtsmeldungen auf einen neuen Höchstwert gestiegen, teilte die Behörde in Köln mit.