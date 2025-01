Bitcoin, Ethereum und Co.

Aktualisiert am 21.01.2025 - 11:45 Uhr

Aktualisiert am 21.01.2025 - 11:45 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Kryptowährungen verändern die Finanzwelt rasant und ziehen immer mehr Investoren an. Doch wie sieht die Zukunft im Jahr 2025 aus? Und welche sind die Top-Werte?

Die Finanzwelt ist ständig im Wandel, doch selten hat eine Innovation so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie Kryptowährungen. Bitcoin , Ethereum , Dogecoin – Schlagwörter, die heute fast jedem geläufig sind. Doch die zentrale Frage bleibt: Sind Kryptowährungen im Jahr 2025 ein sinnvolles Investment für Ihr Portfolio? Und welche Kryptowährungen werden wie Bitcoin den Markt dominieren?

Was sind Kryptowährungen und warum sind sie so relevant?

Ihre Popularität wächst rasant, weil sie Unabhängigkeit, Sicherheit und teilweise hohe Renditen versprechen. Außerdem gelten Kryptowährungen als eine Art digitales Gold , das gegen die Inflation absichern könnte. Insbesondere Bitcoin, die erste Kryptowährung , hat sich als Wertaufbewahrungsmittel etabliert. Aber auch jüngere Projekte wie Ethereum, Solana oder Fetch.ai bieten innovative Anwendungsfälle, etwa in den Bereichen DeFi (dezentrale Finanzdienste), NFTs (digitale Sammelobjekte) und Künstliche Intelligenz.

Worauf Anleger achten sollten

Der Kryptomarkt könne lukrativ sein, aber auch hochvolatil und risikobehaftet, erklärt Zennon Kapron, Gründer und Direktor von Kapronesia, einem führenden asiatischen Beratungsunternehmen in der Fintech-Branche. Bevor Anleger in Kryptowährungen einsteigen, rät Kapron, diese wichtigen Kriterien zu beachten:

Vergleich: Die Top-Kryptowährungen für 2025

Es gebe Tausende Kryptowährungen, die man über Handelsplattformen kaufen und verkaufen könne. Dennoch seien die folgenden Kryptowährungen einige der Top-Kryptowährungen, die man im Jahr 2025 im Auge behalten sollte, sagt Kapron. Sie präsentierten Token, die die heutige Zeit beeinflussen und neu bestimmen, was in der Zukunft der Finanz- und Technologiebranche machbar ist. Beispielsweise könnten diese Token den Handel schneller und sicherer machen.

Um die Top-Kryptowährungen für 2025 zu ermitteln, hat sich der Bitcoin-Experte Zennon Kapron, Autor des Buches "Chomping at the Bitcoin: Die Geschichte und Zukunft von Bitcoin in China", auf eine Mischung aus Marktmetriken, Innovation und realem Nutzen konzentriert. Zu seinen wichtigsten Überlegungen gehörten Marktkapitalisierung, Kursentwicklung und Handelsvolumen sowie die Fähigkeit jedes Projekts, Herausforderungen im Blockchain-Ökosystem zu bewältigen.