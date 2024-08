Um die Finanzen bräuchte man sich bei der Idee, die das Netzwerk Grundeinkommen ins Spiel bringt, hingegen keine Sorgen zu machen. Die gemeinnützige Organisation aus Berlin schlägt vor, einen Rechtsanspruch einzuführen, der jeden innerhalb seines Arbeitslebens dreimal dazu berechtigt, ein Jahr lang auszusteigen und dabei jeden Monat 1.500 Euro netto zu erhalten. Und zwar nicht angespart aus dem eigenen Einkommen, sondern finanziert über eine Vermögensabgabe. Die 1.500 Euro entsprechen in etwa der aktuellen Armutsrisikogrenze in Deutschland.

Netzwerk Grundeinkommen setzt auf Umverteilung

"Auch wenn das Grundeinkommen nur vorübergehend gewährt wird, kann sich der oder die Einzelne in diesem Jahr beruflich umorientieren, was in der Hektik des Alltags sonst nicht immer möglich ist", sagte Ulrich Schachtschneider, Sozialwissenschaftler und Mitglied des Netzwerks Grundeinkommen. Der Bedarf für eine solche Neuausrichtung sei angesichts des ökologischen Wandels groß.

Vorschlag soll neue Debatte anstoßen

"Ich glaube, das Grundeinkommen ist ein Weg, mit dem wir die Arbeitswelt verbessern können", schrieb Klingbeil in einem Diskussionsbeitrag . "Mein Konzept des Grundeinkommensjahres will genau das. Es ermöglicht Freiräume, die selbstbestimmt genutzt werden können – ohne staatliche Vorgaben."

Offene Türen wie diese will das Netzwerk Grundeinkommen in den nächsten Monaten nutzen. Dafür soll der eigene Vorschlag zunächst dem Freiburg Institute for Basic Income Studies (Fribis) vorgestellt und anschließend dort wissenschaftlich geprüft werden. Anfang des kommenden Jahres will man dann in Kontakt mit Vertretern von SPD, Grünen und Linken, aber auch Gewerkschaften und Kirchen treten, um für die Idee zu werben. Rechtzeitig zum beginnenden Bundestagswahlkampf.