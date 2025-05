Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum, fordert auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) am Dienstag mehr ergänzende Kapitaldeckung in der Altersvorsorge, allerdings nicht "in allen drei Säulen zugleich", sondern in einem Ineinandergreifen aus zweiter und dritter Säule – der betrieblichen (bAV) und privaten Altersvorsorge. Mit Blick auf eine mögliche Reform sagte er, man dürfe dabei die "gesetzlichen Anforderungen nicht beliebig entkoppeln", sondern "zweite und dritte Säule müssen in eine Reihe geschaltet werden."