Jüngere Paare sprechen offener über Geld

Mehr als ein Drittel der Frauen und Männer (38 Prozent) verschweigt die Höhe des Einkommens. Jüngere Paare sind jedoch offener in Geldfragen: 75 Prozent der 18- bis 29-Jährigen teilen ihrem Partner ihr Gehalt mit. Auch bei den 30- bis 39-Jährigen ist die Offenheit groß, hier sind es 73 Prozent. Im Gegensatz dazu sprechen nur 58 Prozent der über 60-Jährigen offen über ihr Einkommen in der Partnerschaft.

In einer Beziehung offener über seine finanziellen Angelegenheiten zu sprechen, sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Sandra Vollmer, Verivox-Geschäftsführerin. Das stärke das Vertrauen in die eigene Partnerschaft und helfe, gemeinsame finanzielle Lasten gerechter untereinander aufzuteilen. "Gerade für Frauen ist es wichtig, ihre Bedürfnisse und Ziele zu äußern, um in der Partnerschaft finanziell unabhängig zu sein", so Vollmer.