Oft sei das Telefon für viele Menschen die einzige Möglichkeit, bei Fragen oder individuellen Problemen ihre Bank zu erreichen, erklärt Michaela Schröder, Geschäftsleiterin Verbraucherpolitik beim vzbv. Vor allem dann, wenn sich in ihrer Nähe keine Filiale befinde, in der sie mit einem Berater persönlich vor Ort sprechen könnten.

Beschwerden steigen um ein Drittel

Erst Warteschleife, dann niemand zu erreichen

Verbraucher schilderten, dass sie in der Warteschleife hingen und niemand ans Telefon ging. Auch beschwerten sie sich, dass sie aus der Leitung geworfen wurden, bevor ein Mitarbeiter das Gespräch annahm. Vereinzelt wurde in den Meldungen sogar angegeben, dass keine Rufnummer vorhanden oder diese zumindest nicht auffindbar war.

Eine Vielzahl von Banken betroffen

Methodik: Die Auswertungen der Beschwerdestatistik basieren auf der Vorgangserfassung aller 16 Verbraucherzentralen in den insgesamt rund 200 Beratungsstellen in Deutschland. Die Vorgangserfassung stellt die statistische Erfassung aller Verbraucheranliegen dar, die an die Verbraucherzentralen herangetragen werden. Insgesamt wurden 203 Meldungen von Verbrauchern ausgewertet. Direkte Rückschlüsse auf die Häufigkeit des Vorkommens bestimmter Verbraucherprobleme in der Gesamtbevölkerung sind daraus nicht ableitbar.