Er ist vorgehesen als "ICE der Zukunft", und er soll eigentlich ab Beginn der 2030er-Jahre auf dem Hochgeschwindigkeitsnetz in Deutschland fahren – doch jetzt ist völlig unklar, ob und wann der ICE 5 kommt. Die Deutsche Bahn hat die Ausschreibung für das Prestigeprojekt gestoppt. Vor rund einem Jahr, am 15. Dezember 2023, hatte das Verkehrsunternehmen den Riesenauftrag ausgeschrieben: Entwicklung, Bau und Zulassung einer neuen Zugflotte.

In der Frist seither ist kein Angebot eingegangen, das den Anforderungen der Bahn entspricht, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn t-online mitteilte. Er bestätigte damit auf der Plattform X eine Information des Branchenmediums "Eisenbahn in Ö, D, CH".

Siemens und Alstom kamen infrage

ICE 4 wird seit 2015 gebaut

Die Bahn halte konsequent an ihrer Strategie der Flottenmodernisierung fest, erklärte der Unternehmenssprecher auf Anfrage von t-online. Schon heute seien so viele ICE im Einsatz wie noch nie. Seit März 2024 ist mit dem 137. Zug die neue ICE-4-Flotte komplett. Die DB verjünge bis 2030 dank der bestellten ICE 3neo und ICE L ihre Fernverkehrsflotte weiter. Die aktuellen ICE 4 werden seit 2015 von Siemens und Bombardier gebaut.

In der nun gestoppten Ausschreibung ging es um einen Rahmenvertrag über bis zu 95 Fahrzeuge und um 33 in der ersten Tranche. In der Ausschreibung stand ein Betrag von einer Milliarde Euro – ein Platzhalter, denn die genaue Auftragssumme sollten die Angebote in der Ausschreibung ergeben. Bislang ist unklar, ob die Angebote so teuer waren, dass die Bahn Abstand genommen hat, oder ob technische Anforderungen als nicht erfüllt erschienen.