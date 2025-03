Tagesgeldzinsen fallen so stark wie seit zwölf Jahren nicht mehr

Die Tagesgeldzinsen stürzen ab – so stark wie seit 2012 nicht mehr. Beim Festgeld zeichnet sich eine Trendwende ab.

Die Zinsen für Tagesgeld sind im Februar so stark gesunken wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Laut einer aktuellen Zinsanalyse des Vergleichsportals Verivox , das die Angebote von rund 800 Banken und Sparkassen ausgewertet hat, fielen die bundesweit verfügbaren Durchschnittszinsen von 1,56 auf 1,48 Prozent.

Der Abwärtstrend bei den Tagesgeldzinsen hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Allein im Februar sanken die durchschnittlichen Zinsen um 0,08 Prozentpunkte – so stark wie in den vier vorangegangenen Monaten zusammen.

Banken geben sinkende Zinsen verstärkt weiter

Seit dem Frühjahr 2024 sind die Tagesgeldzinsen kontinuierlich gesunken. Zwar hat die EZB ihren Einlagezinssatz in mehreren Schritten um insgesamt 1,25 Prozentpunkte gesenkt, doch viele Banken hielten ihre Anpassungen zunächst moderat. Im April 2024 erreichten die bundesweiten Durchschnittszinsen mit 1,75 Prozent ihren Höchststand, seither sind sie um insgesamt 0,27 Prozentpunkte gefallen.

"Gerade unter den bundesweit aktiven Banken herrscht beim Tagesgeld ein intensiver Wettbewerb. Viele Kreditinstitute haben ihre Zinsen deshalb über längere Zeit nur behutsam gesenkt, um keine Kundinnen und Kunden an die Konkurrenz zu verlieren", erklärt Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier. "Der nun wesentlich massivere Einbruch im Februar zeigt, dass die Banken zunehmend unter Margen-Druck geraten und sinkende Zinsen zur Absicherung ihrer Gewinnspannen inzwischen in größerem Umfang an die Sparer weitergeben."